Juventus Openda | numeri disastrosi per un errore da oltre 50 milioni

L’attaccante belga ha raccolto numeri negativi durante la stagione, nonostante l’investimento di oltre 50 milioni di euro. Le statistiche mostrano una serie di risultati deludenti, che hanno portato alla sua progressiva esclusione dal ruolo di protagonista nella squadra. Questi dati evidenziano le difficoltà incontrate dall’attaccante e hanno contribuito a una diminuzione del suo spazio in campo.

I numeri disastrosi di Openda nonostante i 50 milioni investiti. Le statistiche stagionali dell’attaccante belga sono definite impietose e giustificano, in parte, il suo declassamento nelle gerarchie di Spalletti. Nonostante le 33 presenze complessive, Openda ha collezionato appena 993 minuti effettivi, con una media L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Openda: numeri disastrosi per un errore da oltre 50 milioni Juve, ma quanto ti costa Openda? Venticinque milioni di euro a gol, oltre 50.000 al minutoC'è un filo conduttore che lega la stagione di Lois Openda: il passaggio da un anno (solare) all'altro non ha prodotto niente se non piccole, flebili... Juventus, Balzarini “Openda errore grave, tardi per rimediare”L’attacco della Juventus fatica a ingranare nonostante il bel gioco portato da Luciano Spalletti e Gianni Balzarini ha individuato il problema... Loïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritornoLoïs Openda potrebbe lasciare la Juventus: Lens sogna il ritorno Openda non ha ancora trovato il suo posto alla Juventus. Il nome dell’attaccante belga sta già circolando ... tuttojuve.com Juventus, caccia al numero 9: Vlahovic, David e Openda non bastano, rivoluzione in attaccoJuventus, caccia al numero 9: Vlahovic, David e Openda non bastano, rivoluzione in attacco La Juventus continua la ricerca del suo nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Tra rinnovi ... tuttojuve.com