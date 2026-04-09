Juventus Next Gen un giocatore squalificato col Guidonia Montecelio | di chi si tratta

Un giocatore della Juventus Next Gen è stato squalificato in relazione a un episodio accaduto durante una partita con il Guidonia Montecelio. La squalifica è stata comunicata ufficialmente dalle autorità sportive e riguarda un episodio specifico che si è verificato in campo. La notizia è stata riportata dagli organi di informazione sportiva senza ulteriori dettagli sui motivi della squalifica o sull’identità del giocatore coinvolto.

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