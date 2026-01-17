JJ Abrams lancia The Great Beyond | Glen Powell e Jenna Ortega protagonisti del film evento del 2026

J.J. Abrams annuncia il suo nuovo progetto, “The Great Beyond”, previsto per il 2026. Dopo sette anni dall’ultimo film, Abrams torna a dirigere un’opera di grande rilievo, con Glen Powell e Jenna Ortega come protagonisti. Il film rappresenta il ritorno del regista nel panorama cinematografico, offrendo agli spettatori una nuova storia da seguire. La produzione si presenta come un evento importante nel calendario cinematografico del prossimo anno.

Dopo una pausa durata sette anni dal controverso Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019), J.J. Abrams si prepara a tornare dietro la macchina da presa. Il celebre regista e produttore ha ufficializzato il suo prossimo progetto: The Great Beyond, un film originale che promette di riportare sul grande schermo lo stile cinetico e spettacolare che ha reso celebre il creatore di Lost. Quando esce “The Great Beyond”? La data ufficiale. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Paramount ha fissato l’uscita nelle sale di The Great Beyond per il 13 novembre 2026. Sarà un weekend competitivo per il box office: il film di Abrams si scontrerà direttamente con Ebenezer: A Christmas Carol, la rivisitazione del classico di Dickens diretta da Ti West con protagonista Johnny Depp. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

