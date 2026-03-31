Ita Airways l’ad fissa i tempi | Rinnovo del contratto entro 6-8 settimane

Da cdn.ilfaroonline.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministratore delegato di Ita Airways ha dichiarato che il rinnovo del contratto collettivo di lavoro sarà completato entro sei-otto settimane. A Fiumicino, i rappresentanti sindacali hanno risposto chiedendo di passare rapidamente dalla fase di discussione a quella di firma di un accordo formale. Nessuna altra informazione sui contenuti o sulle parti coinvolte è stata resa nota.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – ITA Airways apre al rinnovo del contratto e i sindacati rilanciano, chiedendo di trasformare rapidamente le dichiarazioni in un accordo concreto. A segnare il cambio di tono sono state le parole dell’amministratore delegato Joerg Eberhart, che ha indicato in 6-8 settimane il tempo necessario per arrivare alla chiusura della partita, spiegando che la compagnia è senza contratto dal 2024 e che il confronto con sindacati e lavoratori è in corso in un clima definito costruttivo. A raccogliere l’apertura è stato il segretario nazionale della Uiltrasporti Ivan Viglietti, che ha parlato di un riconoscimento finalmente esplicito della necessità di garantire ai dipendenti il diritto al rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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