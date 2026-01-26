gli omicidi di stato usa ispirano la riforma nordio il post choc cancellato del segretario anm

In un clima politico sempre più acceso, si confrontano le posizioni sul progetto di riforma costituzionale della giustizia proposto dal ministro Nordio. La campagna referendaria si svolge tra dichiarazioni, polemiche e interventi pubblici che talvolta trascendono il rispetto del dibattito civile. Questo contesto evidenzia l'importanza di un confronto serio e informato, lontano da messaggi sensazionalistici, per un voto consapevole il 22 e 23 marzo.

La campagna elettorale per il referendum confermativo del 22 e 23 marzo s'infiamma sempre di più: gli schieramenti rispettivamente del Sì e del No si stanno oramai posizionando per cercare di convincere più cittadini possibili per approvare o respingere la riforma costituzionale della giustizia fortemente voluta dal ministro Carlo Nordio, ma spesso i toni possono superare il limite della realtà e della decenza. È il caso del segretario dell'associazione nazionale dei magistrati, Rocco Maruotti, al quale è stato attribuito un post su Facebook (immediatamente cancellato subito dopo) che, se fosse vero e autentico, avrebbe del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il post choc del segretario Anm: "Con la riforma Nordio omicidi di stato impuniti come negli Usa"Il segretario dell'Anm, Rocco Maruotti, ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook in cui collegava la riforma Nordio a possibili omicidi di Stato impuniti, facendo riferimento a un episodio a Minneapolis.

Il post choc del segretario Anm contro la riforma Nordio: "Ispirata agli omicidi impuniti negli Usa"Il segretario dell'ANM Rocco Maruotti ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook, criticando la riforma Nordio.

La riforma Nordio si ispira agli omicidi di Stato degli Usa. La frase choc (poi cancellata) del segretario dell'AnmIn un post pubblicato (e poi rimosso) su Facebook Rocco Maruotti collega il recente omicidio da parte dell'Ice a Minneapolis con il ddl costituzionale sulla giustizia che verrà sottoposto a referendum ... msn.com

