**Iran | Giorgetti ' perdurare crisi imporrà ragionamento su sopensione Patto**

Il ministro italiano ha dichiarato che, se la crisi internazionale continua, sarà necessario riconsiderare la sospensione degli accordi in atto. La situazione attuale richiede un'analisi approfondita delle conseguenze e delle possibili soluzioni. Al momento, le parti coinvolte stanno monitorando gli sviluppi e valutando le prossime mosse da adottare per gestire il conflitto. La questione rimane al centro dell'attenzione politica e diplomatica.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "L'auspicio è che la crisi internazionale veda quanto prima la sua soluzione, ma se ciò non dovesse accadere, si dovrà porre seriamente il tema di una risposta unitaria europea, così come fu fatto per la pandemia, con misure eccezionali fra le quali ho già condiviso con alcuni partner europei la proposta di prevedere una tassazione degli extra profitti generati nel settore dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e dell'energia, fermo restando che il perdurare della crisi imporrà di ragionare in maniera seria e costruttiva su una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel rispondere al question time al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Iran: Giorgetti, 'perdurare crisi imporrà ragionamento su sopensione Patto** Giorgetti e la proroga del taglio delle accise fino a maggio: «In Europa riflessione sul patto di stabilità». Gelo su Piantedosi – Video«Abbiamo appena approvato un decreto legge, proroghiamo la riduzione delle accise già in essere, che scadrebbe il lunedì di Pasquetta, fino al 1 di... Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e... Giorgetti: stop Patto di Stabilità se crisi Iran continua | Italia può assorbire shock: serve intervento UEMinistro Giorgetti avverte rischi tenuta economia UE: valutare stop vincoli Patto di Stabilità se crisi Hormuz perdura. Ecco gli scenari evocati ... ilsussidiario.net Crisi Iran, Giorgetti lancia l’allarme: Servono misure straordinarie Ue sull’energia, come nel 2022Per l’Europa non ci sono le condizioni d’emergenza e invece per noi dovrebbe valutare l’adozione di misure straordinarie, sulla scia di quelle adottate nel 2022 all’indomani dell’attacco russo contro ... affaritaliani.it