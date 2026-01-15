Da Meloni a Salvini fino a Netanyahu e Milei | i leader dell’estrema destra nello spot a sostegno di Orbán

Viktor Orbán ha avviato la campagna elettorale in vista delle elezioni di aprile in Ungheria, raccogliendo il supporto di leader dell’estrema destra da Meloni a Salvini, fino a Netanyahu e Milei. In questo contesto, gli incontri e gli endorsement internazionali riflettono le alleanze e le posizioni politiche condivise, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di una campagna elettorale caratterizzata da un fronte compatto di sostenitori.

Viktor Orbán apre la campagna elettorale in vista del voto di aprile in Ungheria e sfoggia una parata di sostegni internazionali. In un messaggio su X, il premier magiaro ringrazia i leader che compaiono in un video a suo sostegno. Tra loro, anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che affidano al filmato il loro incoraggiamento. “Insieme difendiamo un’Europa che rispetta la sovranità nazionale ed è orgogliosa delle sue radici culturali e religiose. Dio vi benedica tutti”, è il saluto della premier. “Se vuoi la pace, vota Fidesz. E avanti tutta, verso la vittoria”, esorta invece il ministro leghista, alleato di Orban all’Europarlamento nel gruppo dei Patrioti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Meloni a Salvini fino a Netanyahu e Milei: i leader dell’estrema destra nello spot a sostegno di Orbán Leggi anche: Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e i leader dell’estrema destra per lo spot elettorale di Orbán Leggi anche: Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e ai leader dell'estrema destra nel video a sostegno di Orban La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meloni, Salvini, Milei e Netanyahu a sostegno di Orbán; Meloni e Salvini entusiasti di Orbán nello spot con i leader della destra estrema: il video; Ungheria: anche Meloni e Salvini in spot elettorale Orban. Tra gli altri anche Netanyahu e Le Pen; L’estrema destra europea e Netanyahu a sostegno di Orbán. Meloni, Salvini, Milei e Netanyahu a sostegno di Orbán - In vista delle elezioni, Orban pubblica su Instagram un video a cui partecipa tutta l'ultradestra. eunews.it

Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e ai leader dell'estrema destra nel video a sostegno di Orban - A sostegno del leader ungherese, che si prepara al voto, si sono espressi i sovranisti mondiali in un filmato diffuso sui social. today.it

Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e ai leader dell’estrema destra per lo spot elettorale di Orbán - Viktor Orbán lancia la campagna elettorale ungherese con un video che mostra messaggi di leader stranieri, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a ... msn.com

Meloni, Salvini e Netanyahu nello spot di Orbán La presidente del Consiglio e il vicepremier compaiono in un video elettorale a sostegno del leader ungherese Viktor Orbán in vista delle elezioni del 12 aprile. Nel filmato Meloni parla in inglese, mentre Salvini facebook

La premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini hanno messo la faccia nello spot per il leader ungherese Victor Orbán e il suo partito Fidesz in vista delle elezioni del 12 aprile. Meloni sfoggia il suo ottimo inglese, Salvini incita in ungherese "Fel, gyoz x.com

