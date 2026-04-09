Infortunio sul lavoro a Olginate soccorsi urgenti in azione

Un incidente sul lavoro si è verificato in un’azienda di via Campagnola a Olginate, coinvolgendo un uomo di circa trent’anni. La vittima ha subito un ferimento alla mano, rimasta schiacciata in un macchinario. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’operaio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Grave infortunio sul lavoro in un'azienda di via Campagnola a Olginate. Una persona - si tratterebbe di un operaio poco più che trentenne - sarebbe rimasta ferita a una mano rimasta schiacciata in un macchinario. L'allarme è scattato in codice rosso alle 14.30 di oggi, giovedì 9 aprile. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Grave incidente a Oggiono tra auto e moto: soccorsi urgenti in azione Temi più discussi: A febbraio crescono gli infortuni sul lavoro: +2,4% rispetto al 2025; Infortunio sul lavoro a Olginate, soccorsi urgenti in azione; Incidente sul lavoro alla Stena Recycling, operaio di 50 anni muore schiacciato sotto il muletto che stava manovrando; Incidente sul lavoro a Pognano, schiacciato da un macchinario: gravissimo un uomo di 46 anni. Infortuni sul lavoro, i morti calano del 27% in Italia da inizio 2026. I dati InailLeggi su Sky TG24 l'articolo Infortuni sul lavoro, i morti calano del 27% in Italia da inizio 2026. I dati Inail ... tg24.sky.it Roma resta la Capitale degli infortuni sul lavoro: denunce in crescita del 13.4%, boom tra gli over 60L'allarme della Cgil: nei primi due mesi dell'anno nella Regione numeri in crescita del 12.4 rispetto all'anno precedente. Picco a Roma. Il Lazio non si toglie la maglia nera ... romatoday.it Drammatico l'esito degli esami strumentali su Francesco Fratto dopo l'infortunio accusato nella partita contro Casale Monferrato. - facebook.com facebook Piacenza, operaio in malattia viene scoperto dall'investigatore privato e licenziato: «Infortunio alla gamba ma faceva il macellaio, mi ha servito quando ho finto di essere un cliente» x.com