floramiata resta lo stato di agitazione

Dopo l'incontro tra sindacati e dirigenti della Floramiata di Piancastagnaio, si mantiene lo stato di agitazione. La riunione non ha portato a soluzioni concrete e il clima tra le parti resta teso. La situazione viene segnalata come ancora insoddisfacente, con un esito che non ha soddisfatto le richieste dei rappresentanti sindacali. La tensione nel sito produttivo continua a essere alta.

Fumata "grigia" dopo l’incontro tra sindacati e dirigenti della Floramiata di Piancastagnaio. Fumata più nera che bianca, al momento. Infatti lo stato di agitazione dei novanta dipendenti - proclamato da Fai-Cisl e Flai-Cgil - non è stato revocato. Il punto dello stato di agitazione sindacale sta, in primis, nella mancata applicazione del contratto provinciale di lavoro. C’è poi il tema delle corrette relazioni sindacali su cui - affermano i rappresentanti dei lavoratori - non ci sarebbe stata l’attesa apertura. "I dirigenti aziendali – scrivono Roberto Coppola e Andrea Biagianti, esponenti dei due sindacati – hanno aperto l’incontro dichiarando massima apertura al confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

