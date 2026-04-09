Agroalimentare inaugurato il Dimostratore Arca | Hub unico in Europa ospiterà 200 ricercatori

Questa mattina è stato aperto ufficialmente il Dimostratore ARCA, un centro dedicato alla ricerca nel settore agroalimentare. Si tratta di un hub che si propone di riunire in un’unica struttura circa 200 ricercatori, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative. L’installazione, promossa dal Centro Nazionale Agritech, è stata definita il primo esempio di centro di ricerca di questo tipo in Europa.

Inaugurato questa mattina dal Centro Nazionale Agritech il Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena), la nuova infrastruttura per le tecnologie dell’agroalimentare che permette alle imprese di beneficiare delle più avanzate innovazioni in campo agroalimentare e diffondere le conoscenze anche all’estero, rafforzando competitività e capacità di export delle aziende italiane. Un hub unico nel suo genere non solo in Italia, ma anche in Europa, che potrà ospitare oltre 200 ricercatori. Il Dimostratore Arca, sito all’interno del Polo Universitario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di San Giovanni a Teduccio, è nato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Agritech, nel Polo universitario di S. Giovanni nasce Arca: il maxi hub che rivoluziona l’agroalimentareUn edificio di cinque piani trasformato in laboratorio avanzato per il futuro dell’agricoltura.

Agritech, giovedì 9 aprile a Napoli l’inaugurazione del Dimostratore ARCANel Polo Universitario di San Giovanni l’evento conclusivo delle attività del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura.

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A Napoli inaugurato il 'dimostratore Arca', hub ospiterà 200 ricercatoriPotrà ospitare 200 ricercatori che testeranno soluzioni da trasferire, poi, alle aziende. Il centro nazionale Agritech il Dimostratore Arca (Agritech Research Center Arena) è la nuova infrastruttura p ... ansa.it

Napoli, inaugurato ARCA il centro di ricerca d'avanguardia sull'Agritech all'Università Federico II(LaPresse) Il Centro Nazionale Agritech inaugura il Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena) per le tecnologie dell'agroalimentare, che ... stream24.ilsole24ore.com

Al via #Agritech Revolution nella sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II di #Napoli. Taglio del nastro del dimostratore #Arca (Agritech research center arena), struttura di cinque piani all’interno del Polo rigenerata e dotata di strumenti di ul - facebook.com facebook

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