in ucraina anche i treni civili sono diventati un bersaglio dei droni russi

In Ucraina, i treni civili sono stati colpiti da droni russi, trasformando i viaggi in una sfida quotidiana. Il capotreno si rivolge ai passeggeri, chiedendo di mantenere calma e di usare le coperte come protezione. La situazione si verifica in un contesto di tensione crescente, dove anche i mezzi di trasporto pubblici vengono coinvolti nei rischi legati al conflitto.

La voce del capotreno risuona in tutti i vagoni. «Non fatevi prendere dal panico e prendere le coperte». In caso di allarme non è ammesso agitarsi: si afferra solo il minimo indispensabile, il necessario per ripararsi dal freddo, e si scende dal treno con ordine. In sette o otto minuti tutti i vagoni devono essere vuoti. I controllori spengono le luci e scendono anche loro, senza i giubbotti fluorescenti. Nessuno vuole diventare un bersaglio illuminato. Le evacuazioni lungo le tratte ferroviarie sono diventate la nuova normalità dei viaggiatori ucraini. In rete si trovano ovunque racconti, storie e aneddoti di viaggi intermittenti, spezzettati dal rischio di attacchi di droni russi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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