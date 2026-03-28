Ilaria Salis | controllo di polizia in hotel La protesta sua e di Avs Questura | Richiesta dalla Germania Nessuna perquisizione
Prima del corteo 'No Kings' a Roma, è scoppiato il caso relativo a un controllo di polizia presso un hotel della capitale. Un eurodeputata del partito di sinistra ha pubblicato sui social di essere stata sottoposta a un controllo preventivo mentre si trovava in albergo, in vista della manifestazione programmata per sabato 28 marzo. La questura ha spiegato che la richiesta di verifica proveniva dalla Germania e che non sono state eseguite perquisizioni.
Prima del corteo 'No Kings' a Roma è scoppiato il caso Ilaria Salis, con l'eurodeputata Avs che ha denunciato sui social di essere stata sottoposta a un "controllo preventivo" in albergo in vista della manifestazione di oggi, sabato 28 marzo. Controllo effettuato, secondo quanto affermato dalla Questura di Roma come "atto dovuto" in adempimento a una "segnalazione proveniente da un Paese terzo del panorama europeo". Particolare che secondo Salis rende la vicenda ancora più grave "perché mette in discussione la democrazia in Europa" L'articolo Ilaria Salis: controllo di polizia in hotel. La protesta sua e di Avs. Questura: “Richiesta dalla Germania. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Tutto quello che riguarda Ilaria Salis
Temi più discussi: Controllo in hotel per Ilaria Salis: il caso solleva interrogativi politici; Ilaria Salis è andata a Cuba; Avs, per l'eurodeputata Salis controllo di polizia preventivo in hotel; Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovuto.
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