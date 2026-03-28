Ilaria Salis | controllo di polizia in hotel La protesta sua e di Avs Questura | Richiesta dalla Germania Nessuna perquisizione

Prima del corteo 'No Kings' a Roma, è scoppiato il caso relativo a un controllo di polizia presso un hotel della capitale. Un eurodeputata del partito di sinistra ha pubblicato sui social di essere stata sottoposta a un controllo preventivo mentre si trovava in albergo, in vista della manifestazione programmata per sabato 28 marzo. La questura ha spiegato che la richiesta di verifica proveniva dalla Germania e che non sono state eseguite perquisizioni.