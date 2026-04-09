Il fine settimana nei cinema si apre con l’uscita di “Finché morte non ci separi 2”. Il film sarà disponibile nelle sale a partire da giovedì 9 aprile. La pellicola è diretta dagli stessi registi di successo noti per altri titoli horror. La data di uscita ha suscitato interesse tra gli appassionati del genere. La produzione è stata annunciata come un seguito diretto del primo film.

Arriva al cinema “Finché Morte Non Ci Separi 2”. Il film, che approda nelle sale giovedì 9 aprile, è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. È il sequel dell’omonimo film con protagonista Samara Weaving nei panni di una novella sposa alle prese con le assurde tradizioni di famiglia dell’uomo che è appena divenuto suo marito. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “L’ultima missione: Project Hail Mary”, “Cena di classe”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “Jumpers – Un salto tra gli animali”, “Un bel giorno”, “The Drama”, “Che Dio perdona a tutti” ed “È l’ultima battuta?”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

‘Finché morte non ci separi 2’: Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton parlano del film e dei loro ruoliSarah Michelle Gellar e Kathryn Newton hanno presentato ieri pomeriggio al Cinema Barberini di Roma, il loro ultimo film Finché morte non ci separi...

Rassegna “Una poltrona per due” al Piccolo Teatro con "Finché morte non ci separi"Venerdì 27 febbraio la rassegna di prosa “Una poltrona per due" al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) alle ore 21.

Ready or Not 2: Here I Come (2026) Movie Review…

Temi più discussi: Il week-end al cinema: arriva il film Finché morte non ci separi 2; Weekend al cinema tra Pasqua, dolci, fede e Supermario; I nuovi film al cinema: Un anno di scuola, A cena con il dittatore e Finché morte non ci separi 2 - 9 aprile; Super Mario Galaxy – Il film vince il weekend di Pasqua negli USA e sale a 190 milioni, sorpresa The ...

Il week-end al cinema: arriva il film Finché morte non ci separi 2Arriva al cinema Finché Morte Non Ci Separi 2. Il film, che approda nelle sale giovedì 9 aprile, è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. È il sequel dell’omonimo film con protagonista ... bergamonews.it

F1: Verstappen contro un giornalista 'non parlo finché non va via'(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Max Verstappen a nervi tesi in vista del GP Giappone. Il pilota Red Bull ha cominciato il week end a Suzuka prendendosela ... sport.tiscali.it

Non allenarti finché non ti riesce, allenati finché non puoi sbagliare - facebook.com facebook

Molise franato, Italia divisa in due. E finché la terra si muove si può solo aspettare x.com