Il silenzio degli innocenti torna al cinema uno dei thriller più iconici di tutti i tempi

Dopo 35 anni dalla sua prima uscita, il film “Il silenzio degli innocenti” torna nelle sale cinematografiche in una versione restaurata in 4K. L’appuntamento è fissato per il 13, 14 e 15 aprile, in occasione di un evento promosso da Nexo Studios Back to Cult. La pellicola, considerata uno dei thriller più noti di sempre, viene riproposta ai nuovi spettatori e ai fan di lunga data.

A 35 anni dall’uscita, “Il silenzio degli innocenti” torna sul grande schermo in 4K solo il 13, 14 e 15 aprile grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult. Gli spettatori avranno così l’occasione per rivivere sul grande schermo uno dei thriller più iconici e influenti della storia del cinema. A. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ‘Il silenzio degli innocenti’ compie 35 anni e torna al cinema restauratoIl cinema restaura un capolavoro indiscusso come Il silenzio degli innocenti, e un cinefilo risponde. Temi più discussi: Back to Cult: il film Il silenzio degli innocenti nei cinema in 4K a 35 anni dall'uscita; Il silenzio degli innocenti torna al cinema; Solo tre film hanno vinto i 5 Oscar più importanti: uno di essi torna al cinema tra poco; Il Silenzio degli Innocenti torna al cinema in 4K: dove vederlo a Milano e dintorni. Torna al cinema Il silenzio degli innocenti: ecco dove e quando vederlo in sala in CampaniaA 35 anni dall’uscita, Il silenzio degli innocenti torna sul grande schermo in 4K. La celebre pellicola sarà nei cinema il 13, 14 e 15 aprile grazie ... ilmattino.it Il ritorno di Hannibal Lecter: Il silenzio degli innocenti torna al cinemaIn occasione del 35esimo anniversario torna in sala dal 13 al 15 aprile 2026 in versione restaurata in 4K la pellicola di Jonathan Demme ... agrpress.it Portate i cannoni nelle discariche: niente bombe fate silenzio, i bimbi dormono. -Alojz Ihan- Poeta siriano Buon #10aprile da #CasaLettori Rovine del Palazzo Reale a Ebla x.com Il silenzio della ruggine Crediti fotografici: Le fabbriche dismesse - facebook.com facebook