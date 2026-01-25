Maria De Filippi ad Amici si prende una pausa dai tailleur | ora è il momento del casual

Nella nuova puntata di Amici, Maria De Filippi ha adottato un look più informale, abbandonando i tradizionali tailleur. Questa scelta riflette un cambiamento di stile, passando a un look più casual e semplice, adatto a un’atmosfera più rilassata. Un modo per rinnovare l’immagine senza perdere la sua eleganza, offrendo una versione più naturale e autentica di sé stessa.

Oggi va in onda una nuova puntata di Amici e per l'occasione Maria De Filippi si è presa "una pausa" dai tailleur: questa volta ha lasciato trionfare lo stile minimal e casual.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maria De Filippi si scusa con Gard ad Amici 25: “Ti ho chiamato cicciottello, mi sento una cacca”

Leggi anche: Il ritorno del color cammello: Maria De Filippi ad Amici lancia il tailleur da avere in autunno

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Maria De Filippi e Tina Cipollari sorprendono chi parcheggia nei posti disabili; Amici 25, meno spazio a Maria De Filippi: la decisione di Mediaset sul talent; Maria De Filippi perde la pazienza: Anna Pettinelli sarà ancora prof ad Amici l'anno prossimo?; Amici 25, le pagelle: il saluto di Maria De Filippi alla maestra Celentano (8), Anna Pettinelli e lo scontro con Opi (5), Brunori giudice super (9).

Maria De Filippi regina dell'Auditel ma cresce la sfida con Antonella ClericiGli ascolti del sabato televisivo vedono in prima serata su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.278.000 spettatori pari ... iltempo.it

Maria De Filippi batte Antonella Clerici: The Voice Kids guadagna terreno, ma non basta. De Martino sorpassa Scotti in access prime time. I dati Auditel del 24 gennaio 2026C'è Posta Per Te si prende il sabato in prima serata, mentre l'access prime time torna nelle mani di Stefano De Martino. Gerry Scotti resta indietro dopo mesi di supremazia televisiva. tvblog.it

Maria De Filippi trionfa ancora negli ascolti tv, confermandosi ancora una volta regina del sabato sera. A dominare la prima serata di sabato 24 gennaio 2026 è stato infatti C’è Posta per Te, che su Canale 5 ha conquistato 4.005.000 spettatori con uno share d - facebook.com facebook

Amici cambia orario di domenica, perché il programma di Maria De Filippi si accorcia x.com