Se clicchi su questo SMS sei fregato | la truffa Autostrade che sta colpendo tutti

Un messaggio sospetto sta girando tra gli utenti, avvisando di cliccare su un link per evitare problemi con Autostrade. Chiunque riceve questo SMS rischia di finire in trappola. La truffa sfrutta la paura e la confusione per rubare dati personali o denaro. Le autorità mettono in guardia: non cliccate su link sconosciuti o sospetti. È importante diffondere l’allerta e fare attenzione a come si risponde a questi messaggi.

La truffa Autostrade che sta colpendo tutti, se clicchi su questo SMS rischi davvero grosso: cosa c'è da sapere. Una nuova ondata di smishing sta circolando in Italia e, nelle ultime ore, sta colpendo un numero crescente di utenti. Il messaggio, studiato per sembrare una comunicazione ufficiale di Autostrade per l'Italia, segnala un presunto pedaggio non pagato dal valore di 3,50 euro. Una cifra minima, scelta proprio per non destare sospetti e spingere il destinatario a saldare rapidamente il presunto debito. La campagna fraudolenta è stata segnalata dal CERT-AGID, che ha confermato come la truffa stia già mietendo numerose vittime.

