Nel campionato di calcio di quest’anno, quattro squadre si contendono ancora la permanenza in Premier League. La corsa per evitare la retrocessione sta entrando nella fase decisiva, con i tifosi che seguono con attenzione ogni risultato. La lotta si fa più serrata mentre le squadre si preparano alle ultime partite di stagione, decisivi per determinare chi resterà nel massimo campionato inglese e chi dovrà affrontare la sfida di una divisione inferiore.

2026-04-08 13:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ci sono quattro squadre in lotta per restare in Premier League. Valutiamo le loro possibilità. La battaglia per la retrocessione in Premier League rischia di finire al limite. Il Tottenham ha battuto ciglio e ha nominato Roberto De Zerbi come terzo allenatore della stagione dopo l’esonero di Igor Tudor. Il Nottingham Forest è il boss numero quattro mentre il West Ham ne ha avuti due. Il Leeds, l’altra squadra in pericolo di sconfitta, è rimasto con Daniel Farke, ma questa lealtà ripagherà? Analizziamo le ultime sette partite per vedere chi accumulerà abbastanza punti per restare in testa e chi entrerà in campionato (supponendo che Wolves e Burnley se ne siano già andati). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La battaglia per la retrocessione in Premier League: pronostici su chi accederà al campionato

Posso guardare Burnley-Bournemouth? Dettagli dello streaming per la battaglia chiave della Premier LeagueRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

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