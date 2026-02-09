Dopo le promesse non mantenute sulle pensioni, l’opposizione torna a insistere. Il governo di Giorgia Meloni non ha ancora dato risposte chiare su flessibilità in uscita, Quota 41 o pensioni per le donne e i giovani. La discussione si riaccende, mentre le criticità restano sul tavolo e le promesse elettorali sembrano ancora lontane dall’essere concretizzate.

Dopo l’ennesimo tradimento delle promesse elettorali sulle pensioni – dalla flessibilità in uscita al superamento della Legge Fornero con “Quota 41” fino alle pensione di vecchiaia per le donne a 63 anni e 20 di contributi e a quella di garanzia per i giovani – da parte del governo guidato da Giorgia Meloni, l’opposizione ha battuto un colpo. La mozione unitaria Avs-Pd-M5s ha il merito di provare a superare tre decenni di dibattito costretto entro una cornice di chiara impronta neoliberista. A trent’anni dalla riforma Dini del 1995 e a quindici dalla famigerata riforma Monti-Fornero, le pensioni possono tornare oggetto di una sana competizione politica: viste le mosse del governo, l’occasione è più che propizia per le opposizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna la competizione politica sulle pensioni: un decalogo per coniugare la sostenibilità economica con quella sociale

Approfondimenti su Pensioni Giorgia Meloni

L’opposizione torna a chiedere con forza di cambiare le regole sulle pensioni.

Coniugare viabilità e sostenibilità rappresenta una sfida importante per le città italiane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pensioni Giorgia Meloni

Argomenti discussi: L'opposizione sfida Meloni sulle pensioni: ecco le proposte alternative; Le spine della politica. Al voto, l’ex sindaco: Fermo è ormai di fatto una città commissariata; Lo sport abdica all’ambizione di essere spazio neutro e torna ad essere ideologia politica; A Napoli la First Lego League Challenge: la competizione di STEM e robotica per studenti.

Torna la competizione politica sulle pensioni: un decalogo per coniugare la sostenibilità economica con quella socialeUn decalogo per superare l'impianto pensionistico vigente e coniugare sostenibilità economica con giustizia sociale ... ilfattoquotidiano.it

L’opposizione batte un colpo sulle pensioni: con la mozione di Pd, M5S e Avs torna una vera competizione politica sulla previdenzaPd, M5S e Avs presentano una mozione unitaria con proposte concrete per superare la riforma Fornero e garantire pensioni adeguate ... ilfattoquotidiano.it

A Napoli torna la competizione di STEM con la “First Lego League Challenge” facebook