Il genio arrivato dall’est Dopo la caduta del muro

Dopo la recente scomparsa dell’allenatore rumeno, si torna a parlare di un giovane talento arrivato dall’est, che aveva conquistato la scena dopo la caduta del muro di Berlino. La figura di questo tecnico, noto per aver guidato diverse squadre in Europa, è stata spesso al centro di discussioni sui successi conseguiti e le sfide affrontate nel corso della carriera. La sua presenza ha lasciato un segno nel panorama calcistico internazionale, e ora si attende di conoscere le prossime mosse.

La scomparsa dell’allenatore rumeno Mircea Lucescu, già trattata su queste colonne, ha aperto però un capitolo non secondario nella storia ‘segreta’ del Pisa esaltando quelle caratteristiche di autentica genialità calcistica che caratterizzarono Romeo Anconetani ma anche, in ambiti diversi, altri personaggi quali furono Adriano Bacconi e Giorgio Piccioni (scomparso il 1° gennaio scorso): tutti affascinati dal genio calcistico del tecnico rumeno. L’arrivo di Lucescu a Pisa nel campionato 1990-91 nacque da un evento politico di portata internazionale: la caduta del muro di Berlino il 9 novembre del 1989. Romeo Anconetani vi seppe cogliere al volo una conseguenza immediatamente favorevole: la possibilità di trasferire in occidente, quindi a Pisa, il miglior tecnico calcistico che operasse all’est Europa, il rumeno Mircea Lucescu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il genio arrivato dall’est. Dopo la caduta del muro Il suono del muro a Berlino estIl muro a Berlino definiva le divisioni della guerra fredda, era insuperabile ma la musica a volte riusciva scavalcarlo. Gp Austin, Marquez dopo la caduta: "Forte colpo nel muro, è andata bene"Pericolo scampato per Marc Marquez: il pilota spagnolo è stato vittima di una brutta caduta a inizio FP1 al Gp di Austin, dove ha già vinto sette... Multi subHe just transmigrated as a prince… and immediately received a death decree Argomenti più discussi: Da Savonarola a Boldini, fino a Foà: 20 personaggi illustri raccontano Ferrara nella guida in Caa; Tintoretto, si completa La Genesi: dopo il restauro le opere arrivano alle Gallerie dell'Accademia; Roseto isolata dopo la frana, sopralluogo di Decaro: Interventi immediati per ripristinare la viabilità; Il genio arrivato dall’est. Dopo la caduta del muro. Il genio arrivato dall’est dopo la caduta del muroLucescu al Pisa nel campionato 1990-91 per un’intuizione di Romeo Anconetani . msn.com Se si tornasse al voto oggi, dopo la sconfitta al referendum costituzionale sulla Giustizia, i risultati non farebbero sorridere la maggioranza di governo - facebook.com facebook Così Cobolli dopo la sconfitta a sorpresa contro il numero 91 del ranking, Alexander Blockx Flavio, il tempo è dalla tua parte #Tennis #RolexMontecarlo #Cobolli x.com