Martedì 14 aprile alle 20:45 si svolgerà presso la Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco un incontro pubblico organizzato da Azione Lecco, intitolato

Martedì 14 aprile, alle ore 20:45, presso la Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Il futuro di Lecco: tra industria e turismo", promosso da Azione Lecco.L'evento nasce con l'obiettivo di aprire un confronto concreto su una delle grandi sfide che sta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Gattinoni presenta il suo lavoro: «Lecco bella e capace di futuro»«Questo resoconto - ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni - restituisce il senso del lavoro svolto insieme alla città in questi anni di mandato. Avevamo assunto un impegno chiaro: imprimere un ... corrieredilecco.it

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