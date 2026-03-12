Fabiano Parisi si presenta come un elemento chiave della Fiorentina, evidenziando un andamento molto positivo dalla sua acquisizione dall’Empoli. Da allora, il difensore ha dimostrato costanza e affidabilità, diventando una figura importante nel reparto difensivo della squadra. La sua presenza si è consolidata come un punto di riferimento per la squadra, contribuendo a rafforzare il settore difensivo e a sostenere il buon momento della Fiorentina.

Quello di Fabiano Parisi è il volto positivo della stagione della Fiorentina. Da quando arrivò dall’Empoli, mai in Riva all’Arno ha vissuto un periodo così positivo. Merito di Paolo Vanoli, oltre che della sua voglia di non mollare mai e di mettersi a disposizione della squadra. Stasera giocherà dopo aver scontato un turno di squalifica in campionato. E naturalmente ci sarà anche lunedì a Cremona, probabilmente alto a destra nel tridente offensivo. "Il clima in gruppo è abbastanza tranquillo, sappiamo cosa stiamo vivendo e in campionato adesso abbiamo il destino nelle nostre mani - spiega alla vigilia l’esterno campano -. Adesso ci aspetta una squadra che ha fatto preliminari di Champions e Europa League, è ostica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Parisi si scopre leader silenzioso: "Il destino è nelle nostre mani»

