Il castello più grande d'Italia si trova in Sicilia e ha oltre 350 camere

In Sicilia si trova il castello più grande d’Italia, conosciuto come il Castello di Lombardia. Questa struttura si estende su un’area ampia e comprende più di 350 camere, formando una vera e propria città fortificata. La sua grandezza e complessità lo rendono uno dei monumenti più imponenti dell’isola, attirando visitatori interessati alla sua storia e alle sue dimensioni.

Il castello più grande d'Italia? Si chiama Castello di Lombardia ma si trova in Sicilia, ha 350 camere ed è una vera e propria città fortificata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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