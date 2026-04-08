Per vivere nel castello più costoso d'Italia servono oltre 18 milioni di euro | ha una spa e un uliveto

Un castello di origini medievali, situato a Piacenza, è stato venduto a un prezzo superiore ai 18 milioni di euro. La proprietà comprende un giardino all'italiana, una spa e un grande uliveto, caratteristiche che contribuiscono al suo valore elevato. La struttura rappresenta l'edificio più costoso d'Italia nel suo genere e si distingue per le sue dimensioni e le sue dotazioni.

Il castello più costoso d'Italia si trova a Piacenza, è di origini medievali ed è dotato di un giardino all'italiana, di una spa e di un enorme uliveto. Il suo prezzo? Oltre 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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