Gli Houthi in guerra | missile su Israele Raid di Teheran in Arabia feriti 12 americani Fonti Usa | distrutto un terzo dei loro missili

Le notizie riportano che un missile lanciato dagli Houthi ha colpito Israele, mentre Teheran ha effettuato un raid in Arabia Saudita, causando feriti tra i cittadini americani. Secondo fonti statunitensi, circa un terzo dei loro missili sono stati distrutti. L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che restano da colpire oltre 3.500 obiettivi, mentre fonti militari statunitensi hanno riferito a Reuters che, dopo un mese di conflitto, la situazione rimane tesa.