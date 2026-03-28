Gli Houthi in guerra | missile su Israele Raid di Teheran in Arabia feriti 12 americani Fonti Usa | distrutto un terzo dei loro missili
Le notizie riportano che un missile lanciato dagli Houthi ha colpito Israele, mentre Teheran ha effettuato un raid in Arabia Saudita, causando feriti tra i cittadini americani. Secondo fonti statunitensi, circa un terzo dei loro missili sono stati distrutti. L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che restano da colpire oltre 3.500 obiettivi, mentre fonti militari statunitensi hanno riferito a Reuters che, dopo un mese di conflitto, la situazione rimane tesa.
Un'esplosione è stata udita vicino all'aeroporto internazionale di Erbil, città nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo riporta l'Afp. Erbil ospita un importante complesso consolare statunitense, mentre il suo aeroporto accoglie consiglieri militari appartenenti a una coalizione internazionale anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti. Attacchi multipli con droni hanno colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando danni "significativi" ai sistemi radar. Lo riferisce l'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna. Le autorità dell'aviazione civile hanno confermato che non si registrano feriti, nonostante i danni riportati da infrastrutture chiave dello scalo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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