Le migliori serie Netflix del 2026 finora

Da today.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 è appena cominciato, ma già si può fare il punto sulle serie più viste di Netflix finora. Tra nuove uscite e grandi ritorni, gli utenti hanno scelto con entusiasmo i titoli più apprezzati, segnando un inizio promettente per l’anno.

Il 2026 è iniziato da appena un mese ma possiamo già iniziare a tirare le somme sui titoli più forti di Netflix di quest'anno. Ci sono già alcune serie che sono state in grado di catturare la nostra attenzione e di fare numeri da capogiro in quanto a visualizzazioni. Scopriamo quali sono ma.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Netflix 2026

Le migliori serie Netflix del 2025, finora

Le migliori serie Netflix di gennaio 2026

Ecco le serie Netflix più interessanti di gennaio 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LE MIGLIORI SERIE TV DEL 2025 | TOP 10

Video LE MIGLIORI SERIE TV DEL 2025 | TOP 10

Ultime notizie su Netflix 2026

Argomenti discussi: 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a febbraio 2026; 10 serie tv divertenti da vedere su Netflix; 9 serie thriller nordiche da guardare e che ti terranno incollata allo schermo (e dove vederle); Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana (19-25 gennaio 2026).

le migliori serie netflixLe serie tv da vedere su Netflix questo weekend (16-18 gennaio 2026)Arriva un nuovo weekend di gennaio 2026 e torna il nostro consueto appuntamento con tutto il meglio delle serie tv e dei film da vedere su Netflix. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci re ... today.it

le migliori serie netflixCosa guardare su Netflix a febbraio? Tutte le novità tra film, serie TV e originalsQuali sono le novità da vedere a febbraio 2026 su Netflix tra film, serie TV e originals? I consigli su cosa guardare sul servizio di streaming. tuttotech.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.