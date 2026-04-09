Lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet sta portando in scena lo spettacolo “Il reato di pensare”, mentre il 14 aprile sarà disponibile il suo nuovo libro intitolato “Riprendersi l’anima”. Recentemente ha commentato duramente la scarsa capacità dei genitori di imporre limiti, riferendosi a un episodio di un tredicenne ricoverato in coma etilico. Le sue parole sono state riportate in vari contesti pubblici, suscitando attenzione e discussione.

Paolo Crepet continua a girare l’Italia con lo spettacolo “ Il reato di pensare “, mentre il 14 aprile uscirà il nuovo libro “Riprendersi l’anima”. Lo psichiatra e sociologo nell’intervista a Il Tirreno ha anticipato dei temi della sua ultima fatica editoriale. “C’è un capitolo in cui racconto cosa è accaduto a due giornalisti che sono andati a piazza Santa Croce a Firenze alle tre di notte – ha raccontato – per documentare quello che succede: tredicenni ubriachi, armati di coltelli. Ma la cosa ancora più sorprendente è che, dopo aver parlato con loro sul giro di pusher in piazza, proprio sotto gli occhi di Dante (la statua, ndr), poco distante hanno incrociato un affollamento di automobili dei genitori di quei ragazzi, che li aspettavano pazientemente, a notte fonda, per riaccompagnarli a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I genitori sono dei rimbecilliti, non sanno dire di no. Finire in coma etilico a tredici anni è un insulto all’intelligenza. Mi sembra surreale”: così Paolo Crepet

Paolo Crepet e l’emergenza genitori: “Sono dei rimbecilliti, non sanno dire di no. La scuola è morta, paurosamente conservatrice”In un’intervista a Il Tirreno, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet analizza la crisi profonda che attraversa le famiglie e il sistema educativo.

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Crepet: La scuola è morta, i genitori sono dei rimbecilliti, non sanno dire di noPaolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore, in un’intervista al Tirreno, affronta temi che riguardano da vicino scuola, tecnologia ed educazione.La scuola che non cambia: È paurosamente conserva ... tecnicadellascuola.it

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