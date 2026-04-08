Paolo Crepet e l’emergenza genitori | Sono dei rimbecilliti non sanno dire di no La scuola è morta paurosamente conservatrice

In un’intervista recente, uno psichiatra e sociologo ha espresso forti critiche sulla situazione attuale delle famiglie e del sistema scolastico. Ha commentato come molti genitori abbiano difficoltà a stabilire limiti e ha definito il sistema scolastico come molto conservatore e in crisi. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla percepita perdita di efficacia nelle relazioni familiari e nelle istituzioni educative.

In un’intervista a Il Tirreno, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet analizza la crisi profonda che attraversa le famiglie e il sistema educativo. Con il suo stile schietto, l'esperto mette in guardia contro il declino intellettivo dei giovani, evidenziando le colpe di chi dovrebbe guidarli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Anguillara, il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno visto da Paolo Crepet: la piccola città e i socialÈ ora oggetto di accertamenti ad Anguillara il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno: la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione e... Leggi anche: Anguillara, Paolo Crepet cambia il quadro: "Cosa c'è dietro al suicidio dei genitori" Temi più discussi: Paolo Crepet: Ragazzi con i coltelli? Disagio sociale. Abbassiamo la maggiore età a 16 anni; Paolo Crepet: Via i social per i ragazzi, più libri illustrati per i bambini. Diritto di voto da 16 anni per responsabilizzare tutti questi giovani; L’educazione non si impone per decreto, Crepet e la lezione dei gessetti per ripensare il divieto dei social a scuola; Crepet e la prof accoltellata, perché è stata straordinaria. Paolo Crepet presenta Riprendersi l’anima: libertà, silenzio e un avviso netto ai nostri giorniIl nuovo libro di Paolo Crepet esce il 14 aprile e accende un tema che riguarda tutti: rumore, omologazione, paura della libertà e bisogno di tornare veri ... romait.it L’educazione non si impone per decreto, Crepet e la lezione dei gessetti per ripensare il divieto dei social a scuolaNon è una partita di calcio, se sei d’accordo o meno, non trasformiamo la questione in una rissa da condominio perché sennò perdiamo un’occasione educativa. orizzontescuola.it TERNI - Pala terni, Paolo crepet: Riprendersi l'anima - facebook.com facebook Paolo Crepet: «Via i social per i ragazzi, più libri illustrati per i bambini. Diritto di voto da 16 anni per responsabilizzare tutti questi giovani» x.com