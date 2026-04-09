Durante il viaggio di ritorno sulla Terra, gli astronauti di Artemis II hanno affrontato un imprevisto a bordo della capsula Orion. Un componente fondamentale del sistema igienico, il wc, ha subito un guasto causato da una reazione chimica inattesa. L’incidente ha comportato la necessità di interventi tecnici per gestire la situazione e garantire la sicurezza del rientro. La NASA ha comunicato l’accaduto senza segnalare problemi di sicurezza immediati.

(Adnkronos) – Il viaggio di ritorno sulla Terra avrebbe potuto svolgersi senza intoppi per gli astronauti di Artemis II ma a bordo della capsula Orion, un componente cruciale dell'equipaggiamento si è guastato a causa di un'inaspettata reazione chimica: il Wc. I quattro membri dell'equipaggio si sono imbarcati il 1° aprile per un viaggio spaziale di. L'articolo Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema. con il wc” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Problema “inatteso” su Artemis II: guasto al bagno poche ore dopo il lancio (e scatta il piano B)Un piccolo imprevisto tecnico, decisamente poco “glamour”, ha accompagnato le prime ore della missione Artemis 2 della NASA.

Artemis 2 è partita verso la Luna, la capsula Orion con a bordo 4 astronauti è in orbita. Riparato il guasto alla toilette di bordo -Live L'equipaggio di Artemis II, lavorando con il centro di controllo missione di Houston, è riuscito a ripristinare la piena funzionalità della toilette...

NASA Finally Got First Failure Call of Artemis II Orion Onboard Crews! Remove Toilet & Continue Trip

Temi più discussi: Problemi nel bagno spaziale della missione Artemis 2, la super toilet di Orion ha avuto un guasto; Perché il guasto al bagno della capsula Orion, ora risolto, poteva diventare un serio problema (e sapete che era già successo?); Artemis II, guasto nello spazio: Sono fiera di potermi definire l’idraulico spaziale, astronauti alle prese con il sistema idraulico (VIDEO); Artemis 2, imprevisto a bordo dopo il lancio verso la Luna.

Artemis II, partita missione Nasa verso la Luna. Guasto a super toilette, poi sistematoArtemis II, quindi, prevede per gli astronauti Nasa Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese (Csa) Jeremy Hansen un viaggio di 10 giorni intorno alla ... tg24.sky.it

Outlook va ko su Artemis II, anche agli astronauti capita di litigare con l'emailQualche ora dopo il lancio della missione verso la Luna, il comandante Reid Wiseman ha dovuto fare i conti con il malfunzionamento del client email di Microsoft ... wired.it

Prime foto dalla missione Artemis Svelato cosa c'è nel lato Oscuro della Luna #divertente #artemis #comico #ridere - facebook.com facebook

Iran, paura e svolta. Crosetto alla Camera. Il volo di Artemis | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com