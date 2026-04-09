Home care premium In tilt la piattaforma per le prestazioni Inps

La piattaforma online dell’Inps dedicata all’assistenza domiciliare per anziani e disabili ha subito un grave malfunzionamento, rendendo temporaneamente impossibile l’accesso alle prestazioni. Questa interruzione ha causato disagi alle famiglie che dipendono da tali servizi, aggravando le difficoltà quotidiane di chi si prende cura di persone fragili. La situazione ha generato preoccupazione tra gli utenti che si rivolgono all’ente per ricevere assistenza.

L’assistenza domiciliare per anziani e disabili piomba in un nuovo, drammatico blackout che riaccende l’esasperazione delle famiglie. Dal primo aprile 2026, la piattaforma dell’Inps dedicata al programma Home Care Premium (Hcp) — il servizio rivolto ai familiari di dipendenti e pensionati pubblici — è risultata completamente inaccessibile. Questo blocco tecnico sta impedendo l’erogazione delle prestazioni ormai da più di una settimana, lasciando i beneficiari in un limbo pericoloso e costringendo i caregiver a rivolgersi al settore privato, facendosi carico di spese insostenibili per non interrompere cure vitali. La denuncia corre tra le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Home care premium". In tilt la piattaforma per le prestazioni Inps Home care premium 2025, attiva la scelta del libero professionistaIl distretto socio sanitario 7, con Comune capofila Sciacca, informa i beneficiari del progetto Home care premium 2025 che è possibile procedere con... Arctis nova elite cuffie da gaming premium per prestazioni eccezionaliLe Arctis Nova Elite di SteelSeries si presentano come cuffie premium destinate sia al gaming sia all’uso quotidiano, con un pacchetto di funzioni... Argomenti più discussi: Home care premium. In tilt la piattaforma per le prestazioni Inps; Malati di SLA: un appello urgente alle Istituzioni. Home care premium. In tilt la piattaforma per le prestazioni InpsEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Home Care Premium, la protesta della Sardegna arriva alla ministra Calderone e in Parlamento«Sappiate che non intendiamo permettervi di andare in questa direzione», avvertono le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, giunte a questa decisione dopo un confronto pubblico che ... vita.it Sono online le graduatorie di aprile 2026 relative ai Bandi Home Care Premium 2025 - Assistenza domiciliare e Long Term Care 2025 - Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali. #HCP: https://rb.gy/971wcs #LTC: https://rb.gy/fndkru #InpsComunica - facebook.com facebook