Sono stato protagonista di una truffa Dei tizi si fingevano me su Instagram chiedendo soldi per incontrarmi Li ho denunciati | così Eugenio Mastrandrea

Da ilfattoquotidiano.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio Mastrandrea denuncia di essere stato vittima di una truffa. Qualcuno si spacciava per lui su Instagram, chiedendo soldi per incontrarlo. L’attore ha deciso di denunciare l’accaduto e ha raccontato l’episodio. Dopo aver lavorato in produzioni estere, ora si è affacciato anche nel panorama televisivo italiano.

Dopo una serie di esperienze con produzioni estere, Eugenio Mastrandrea è sbarcato nella tv italiana. Mastrandrea sta impersonando il ruolo del Capitano Martini in “Don Matteo 15”. L’attore ha dichiarato a Fanpage: “È come se girassimo il tempo di dieci film. È una serie lunga, puoi scegliere se vederla come un anno scolastico o una gravidanza”. Per il 33enne il lavoro è tanto faticoso quanto gratificante. Eugenio ha dichiarato: “ Il mio lavoro è la cosa che mi rende più felice al mondo. Se potessi, farei durare 150 mesi le riprese di un film, come farei durare 150 mesi una tournée a teatro. Recitare è sempre bello, non è una passeggiata, si lavora a ritmi serrati, ma lo facciamo tutti con grande partecipazione ed entusiasmo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

