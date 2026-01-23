Crolla palazzo in Italia sgomberate venti famiglie | cos’è successo

Nella notte in Italia si è verificato il crollo di un edificio, che ha reso necessario lo sgombero di venti famiglie. Le immagini mostrano i detriti e i danni causati dall’incidente, sottolineando l’importanza di verifiche strutturali e sicurezza edilizia. Questa vicenda evidenzia la necessità di monitorare attentamente gli immobili per prevenire situazioni di rischio e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Tragedia sfiorata in piena notte in Italia. Le foto mostrano un ammasso di detriti che lascia senza fiato, soprattutto se si pensa che ben 20 famiglie avrebbero potuto rimanere coinvolte. Prima del crollo, qualcosa ha cambiato le sorti della vicenda: un disastro inaspettato, un boato, segnali che avrebbero potuto trasformarsi in tragedia. Solo la prontezza di uno dei residenti, che avrebbe lanciato l’allarme, e l’intervento immediato dei soccorritori hanno evitato il peggio, trasformando una notte di paura in un miracolo sfiorato, mentre le autorità correvano a gestire l’emergenza. Crollo sfiorato a Casoria: il palazzo a rischio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crolla palazzo in Italia, sgomberate venti famiglie: cos’è successo Crolla un palazzo a Casoria, venti famiglie sgomberate poche ore prima per una perdita idrica: la tragedia sfiorataNella notte a Casoria, uno dei palazzi recentemente sgomberati a causa di una perdita idrica è crollato. Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli)A seguito di un pericolo di crollo, sono state evacuate 35 famiglie da un palazzo di sette piani e da una villetta ad Arzano, in provincia di Napoli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Parigi, crolla il piano di un palazzo per troppe persone in casa: diversi feriti; Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: tre feriti, si cercano possibili dispersi sotto le macerie; Crolla palazzo preventivamente sgomberato nel Napoletano, nessun ferito; Casoria, crolla palazzo evacuato dopo una perdita d'acqua: paura ma nessun ferito. La rabbia delle famiglie allontanate: potevamo morire tutti. Crolla palazzo a Casoria, era stato appena evacuato per una perdita d’acquaÈ crollato in serata l'edificio di Casoria (Napoli) che, nella giornata di ieri, 22 gennaio, era stato sgomberato per una perdita d'acqua; fuori casa ... fanpage.it Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: Facevamo la fine dei topiCrolla palazzo a Casoria, era stato sgomberato appena il giorno prima: l'allarme lanciato da uno dei residenti ... virgilio.it Napoli Fanpage.it. . "Io devo morire là sotto, ditelo in tutta Italia, devono essere il simbolo che serve per salvare l'altro palazzo" Crolla un palazzo a Casoria, la paura dei residenti e la denuncia di un abitante che segnalava da anni il problema - facebook.com facebook Crolla un palazzo a Casoria, tragedia sfiorata alle porte di Napoli. Il palazzo era stato sgomberato da alcune ore, non ci sono vittime né feriti. Ieri l'allarme dopo un boato, una ventina di famiglie da amici e parenti. #ANSA x.com

