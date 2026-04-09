Alla 71esima edizione dei David di Donatello a brillare sul podio tra i film con il maggior numero di candidature è Fuori. Stiamo parlando dell’ultimo film diretto dal grande Mario Martone, che ai David concorre in ben 8 categorie. Scopriamole tutte. Coordinate tecniche del film. Fuori è un film del 2025 diretto da Mario Martone. La sceneggiatura però è scritta a quattro mani: dal regista, insieme a Ippolita Di Majo. Inoltre sappiamo che la storia narrata e è liberamente tratta dalle opere L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza. Ma di cosa parla uno dei fiori all’occhiello di questa stagione dei David? Roma, 1980. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guida ai David: ‘Fuori’ di Martone concorre con 8 candidature

Guida ai David: la dura verità in ’40 secondi’ concorre con 5 candidatureIl film 40 secondi si aggiudica un posto speciale alla 71esima dei David di Donatello.

Guida ai David: ‘Le assaggiatrici’ concorre in ben 13 categorieInauguriamo così la rubricaGuida ai David, per prepararci al meglio alla 71esima edizione dei David di Donatello, che si terranno il 6 maggio a...

Temi più discussi: 19 film candidati ai David di Donatello 2026 su Sky e NOW; David: 16 candidature per ‘Le città di pianura’. Seguono ‘La grazia’ con 14 e ‘Le assaggiatrici’ con 13; David di Donatello 2026: gli snobbati e le sorprese delle nomination; David di Donatello 2026, i due volti 'rubati' a Sanremo e le nomination: trionfa un film inattesi con 16 candidature.

David di Donatello, Le città di pianura in testa con 16 candidatureRoma, 1 apr. (askanews) - Un piccolo film, Le città di pianura, guida i candidati ai David di Donatello 2026. Il lungometraggio di ... stream24.ilsole24ore.com

film candidati ai David di Donatello 2026 su Sky e NOWOltre ai tre titoli più nominati, sono già fruibili on demand su Sky e NOW altri film candidati: gli Sky Exclusive Tre ciotole e La valle dei sorrisi, insieme a Paternal leave, Elisa, Un film fatto ... tg24.sky.it

Tesla FSD v14.3: ora la guida autonoma è più reattiva del 20% x.com

Leggete la guida alla compilazione Le braccia che mi cascano ogni volta che leggo “ho annullato la domanda e non me la fa più ritrasmettere. Che devo fareeeee” Che fare Se non è chiaro e onnicomprensivo il bando, leggere la GUIDA ALLA COMPILAZIO - facebook.com facebook