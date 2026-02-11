Divario territoriale nell’istruzione | in Piemonte analfabetismo sconfitto già nel 1871 il Sud paga ancora dazio

Nel 1871 in Piemonte l'analfabetismo era già stato superato, mentre al Sud il problema rimane ancora oggi. Il report Istat conferma che, nonostante i progressi, il divario tra Nord e Sud nelle lauree è ancora evidente: al Nord più del 35%, al Sud meno del 25%. La differenza tra le due aree si riflette anche nei numeri di chi consegue un titolo di studio superiore.

Il report Istat Storie di dati analizza l'istruzione dal 1861 a oggi. Sconfitto l'analfabetismo, il divario territoriale persiste sulle lauree: al Nord superano il 35%, mentre al Sud restano sotto il 25%. Un ritardo che penalizza l'Italia in Europa, radicato nella storica carenza di risorse locali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Piemonte Sud

Nel 2025, la spesa media mensile delle famiglie italiane per la cultura ha raggiunto i 100 euro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti.

Roma, 11 febbraio 2026 – L’Istat ha presentato oggi i dati sullo stato dell’istruzione in Italia, segnando il centenario della sua fondazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Piemonte Sud

Argomenti discussi: Italia seconda in Europa per giovani Neet: analisi del fenomeno e divari territoriali nel 2024; Mense scolastiche, Frosinone resta indietro: solo 8 scuole su 39 hanno il servizio; Infanzia: troppe criticità del Sistema 0-6. Alle famiglie serve sostegno vero; Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza.

Svizzera: Caritas, divario nell’istruzione è sempre più grande, persone in difficoltà spesso non hanno accesso a formazioneL’istruzione è sì in grado di proteggere dalla povertà, ma spesso per i soggetti indigenti i corsi e le formazioni non sono accessibili. È quanto emerge dal nuovo annuario Almanacco sociale 2025 ... agensir.it

AI a scuola: un divario culturale che l'istruzione italiana ancora fatica a colmareAspettative / I numeri dell'indagine GoStudent rivelano un ritardo preoccupante nella formazione dei docenti e nell'uso consapevole degli strumenti È il 2025 e l’intelligenza artificiale è ormai una ... quotidiano.net

#APREsegnala III edizione del bando #vEIColo promosso da @CSP_live @FondCariplo e @GruppoCDP Obiettivo: colmare divario tra eccellenza scientifica e mercato, facilitando il percorso from lab to market e valorizzando lo sviluppo territoriale x.com

Il rapporto Ocpi fotografa il divario territoriale: la nostra regione in fascia medio-alta, ma lontano dalle eccellenze del Nord. Quali sono le criticità L'articolo completo https://ta4.us/nSdoczZ - facebook.com facebook