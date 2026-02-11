Divario territoriale nell’istruzione | in Piemonte analfabetismo sconfitto già nel 1871 il Sud paga ancora dazio
Nel 1871 in Piemonte l'analfabetismo era già stato superato, mentre al Sud il problema rimane ancora oggi. Il report Istat conferma che, nonostante i progressi, il divario tra Nord e Sud nelle lauree è ancora evidente: al Nord più del 35%, al Sud meno del 25%. La differenza tra le due aree si riflette anche nei numeri di chi consegue un titolo di studio superiore.
Il report Istat Storie di dati analizza l'istruzione dal 1861 a oggi. Sconfitto l'analfabetismo, il divario territoriale persiste sulle lauree: al Nord superano il 35%, mentre al Sud restano sotto il 25%. Un ritardo che penalizza l'Italia in Europa, radicato nella storica carenza di risorse locali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
