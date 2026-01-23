Amico Bio una storia green nel cuore della Campania Felix

Amico Bio, con sede nella Campania Felix, è una cooperativa agricola nata circa 30 anni fa. Fondata da agricoltori uniti dalla volontà di valorizzare le proprie coltivazioni, si dedica alla produzione di alimenti biologici nel rispetto dei principi dell’agricoltura sostenibile. La sua storia riflette un impegno costante verso la qualità e la tutela dell’ambiente, offrendo prodotti sani e autentici per un consumo consapevole.

Amico Bio è una cooperativa agricola nata circa 30 anni fa da un gruppo di agricoltori che decidono di unirsi per valorizzare le loro coltivazioni, con l'obiettivo di produrre secondo i criteri dell'agricoltura biologica. Questa realtà a conduzione familiare si estende su circa 200 ettari, tra Giano Vetusto e Santa Maria Capua Vetere, in Campania. Questa zona veniva chiamata dagli antichi romani Campania Felix, una regione che ha nel sole, nella fertilità della terra, nel clima mite, elementi importantissimi per ottenere produzioni di qualità. In particolar modo gli ortaggi che da sempre sono coltivati in questa pianura.

