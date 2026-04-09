Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso pubblica una relazione in cui analizza la situazione attuale del calcio nel paese. La documentazione fornisce dati e considerazioni sul funzionamento e i risultati delle strutture sportive nazionali. La pubblicazione si inserisce in un momento di discussione sul ruolo e sull’efficacia delle istituzioni sportive e sulla gestione del settore.

Gravina ha pubblicato la relazione sullo stato di salute del calcio italiano. Un documento che in tanti hanno provato a descrivere con commenti alati, Dagospia è andato al succo: Gravina ha certificato l’impotenza della Figc che, di fatto, non serve a un benamata piffero. Ecco cosa scrive Dagospia: Cari tifosi della Nazionale di calcio, non coltivate illusioni: il pallone italiano è in stato comatoso e così resterà a lungo. E il motivo è semplice: nessuno ha il potere di curarlo. La Federazione Italiana Gioco Calcio, la massima organizzazione calcistica del nostro Paese, che dovrebbe sovrintendere al rilancio della Nazionale e dell’intero movimento non serve a un cazzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina ha spiegato perché la Figc non serve a niente (Dagospia)

Perché la poltrona di Gabriele Gravina in Figc non dipende dai MondialiCon un pizzico di cattiveria, si potrebbe dire che gli italiani hanno fatto incetta di provviste olimpiche per affrontare un nuovo letargo calcistico.

“Serve un cambio”: la richiesta del Governo e 24 ore dopo le dimissioni di Gravina dalla FIGC. E ora?Giornata da ricordare il calcio italiano, quella di oggi: Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni da presidente della Federazione Italiana...

Temi più discussi: Gabriele Gravina, il retroscena delle dimissioni. Gli ultimi giorni di resistenza: gli amici, i colloqui e infine l'abbandono; Gravina si è dimesso dalla presidenza della Figc. Lascia anche Buffon; Gravina e Buffon si sono dimessi. Ecco chi è in corsa per Federazione e Nazionale; Nazionale: ecco le dimissioni del presidente federale Gravina, subito dopo quelle di Luigi Buffon da capodelegazione.

Gravina ha spiegato perché la Figc non serve a niente (Dagospia)Visto che la Figc è impotente, a che cosa serve tenere in piedi un carrozzone così costoso? Dagospia rilegge Gravina ... ilnapolista.it

Numero minimo di italiani in Serie A? Gravina: Impossibile. Il motivoIl numero uno della FIGC, in regime di prorogatio fino alle elezioni del prossimo 22 giugno, ha anche spiegato perché. tuttonapoli.net

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Renzo #Ulivieri a Repubblica: “ #Gravina sempre corretto con noi allenatori: ci hai aiutato a tutelare i nostri diritti. Non avrei problemi ad andare a casa: siamo tutti volontari ma son stato rieletto col 72% dei voti. Della Nazionale importa davvero ai club Ho mol x.com