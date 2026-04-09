Il governo ha presentato l’Agenda Italia 2026, un piano che include diverse riforme e misure dedicate alla crescita economica. In occasione del Forum ‘Il Tempo’, le autorità hanno discusso le strategie per la ripartenza del paese. Tra i temi affrontati ci sono le sfide legate agli impegni europei e le priorità di sviluppo per i prossimi anni. La discussione si è concentrata sulla direzione da seguire per la seconda parte della legislatura.

Il centrodestra traccia la rotta per la seconda fase della legislatura tra riforme, crescita economica e sfide europee. Roma. La ripartenza dell’azione di governo e le priorità del centrodestra per i prossimi mesi sono state al centro del convegno ‘Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestra’, organizzato da Il Tempo e coordinato dal direttore Daniele Capezzone. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto sulle principali sfide economiche e politiche del Paese, con l’obiettivo di delineare un’agenda concreta per i prossimi 12-18 mesi e un possibile cronoprogramma delle riforme fino al termine della legislatura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Governo, ‘Agenda Italia 2026’, Forum ‘Il Tempo’ per ripartenza esecutivo

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Temi più discussi: Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestra (8.04.2026); Agenda dell'8 aprile 2026; Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestra; Elezioni anticipate, Tajani: Contraccolpo c’è, ma non sono in agenda. Salvini: governo tira dritto.

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La ripartenza dell’azione di governo e le priorita’ del centrodestra per i prossimi mesi sono state al centro del convegno “Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del governo e del centrodestra”, organizzato da “Il Tempo” e coordinato dal direttore Dani - facebook.com facebook

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