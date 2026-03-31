Il dibattito politico sul futuro del paese continua con l'apertura di un nuovo spazio di confronto, dopo le discussioni sul referendum. Il Forum di Il Tempo ha organizzato un evento dedicato all'Agenda Italia 2026, in cui si sono analizzati i passi da compiere fino alla fine della legislatura. L'iniziativa si svolge sia in forma cartacea che attraverso incontri dal vivo.

Cosa bisogna fare fino a fine legislatura. Il dibattito politico post-referendario che Il Tempo ha animato su carta adesso diventa anche fisico. L'appuntamento è fissato per mercoledì 8 aprile dalle 16.30 alle 18.30 nel salone di Palazzo Wedekind con il convegno “Agenda Italia 2026”. Coordinerà il direttore Daniele Capezzone. Nella prima parte le voci giornalistiche Luigi Di Gregorio, Alessandro Bertoldi e Roberto Arditti che illustreranno le proposte de Il Tempo. Nella seconda parte le voci politiche: Francesco Filini per Fratelli d'Italia, Giorgio Mulè per Forza Italia e Riccardo Molinari per la Lega. L'evento sarà gratuito: per prenotare clicca qui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cosa bisogna fare: "Agenda Italia 2026", il Forum de Il Tempo

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