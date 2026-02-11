Al via gli Inclusive winter games per gli 80 anni della Nostra famiglia

Sono partiti gli Inclusive Winter Games, la manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione organizzata per festeggiare gli 80 anni di La Nostra Famiglia. Centinaia di persone si sono riunite per partecipare a questa grande festa, che mette insieme sport, solidarietà e integrazione. Le gare coinvolgono atleti di tutte le età e abilità, dimostrando che lo sport può unire e abbattere le barriere. La manifestazione si tiene in un clima di entusiasmo e voglia di condividere, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di accogl

Al via gli Inclusive Winter Games, kermesse sportiva, sociale e inclusiva promossa in occasione dell'ottantesimo dell'associazione La Nostra Famiglia. Alla cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta il 9 febbraio presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, erano presenti il ministro per le.

