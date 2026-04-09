Giovanni Turriziani è il vicepresidente della Camera di Commercio

Oggi si è svolta la prima riunione della nuova giunta della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, con un ordine del giorno che includeva argomenti di rilievo per l’avvio della consiliatura. Tra i partecipanti era presente anche il vicepresidente dell’ente, che ha preso parte alle discussioni e alle decisioni iniziali della nuova fase amministrativa. La riunione ha rappresentato il primo incontro ufficiale del nuovo organismo camerale.

La nuova giunta camerale della Camera di Commercio Frosinone Latina si é riunita oggi con un ordine del giorno particolarmente importante per l’avvio della nuova consiliatura. In apertura, la giunta ha proceduto alla nomina, tra i suoi componenti, del nuovo vicepresidente vicario dell’Ente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ? Temi più discussi: Acampora e la Camera di Commercio: un’idea di territorio che sfida i campanili; Camera di commercio Frosinone Latina, eletta la nuova giunta; Camera di Commercio Frosinone Latina, ecco la nuova Giunta: tutti gli eletti; Camera di Commercio, ecco la nuova giunta. Camera di Commercio Frosinone Latina: Giovanni Turriziani è il nuovo Vicepresidente vicarioIl Presidente Acampora: «Giovanni è una persona leale e corretta, un grande imprenditore. La sua esperienza e la sua visione strategica rappresentano un valore aggiunto per l’Ente» ... tunews24.it Giovanni Turriziani nominato Vicepresidente vicario della Camera di Commercio Frosinone-LatinaLa Giunta camerale approva il Programma Pluriennale 2026-2031 e le linee guida del bando per le imprese agrituristiche, puntando su innovazione, sostenibilità e sviluppo territoriale ... latinaoggi.eu L’Istituto Giovanni Paolo II augura a studenti, famiglie, docenti e personale una Pasqua serena. Un augurio semplice di pace e di speranza a tutta la nostra comunità scolastica. #easter2026 #istitutogp2 - facebook.com facebook