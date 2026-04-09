Giornata del Mare 2026 | a Gaeta il campus nazionale della scuola dall’8 al 10 aprile

Dal 8 al 10 aprile, Gaeta ospiterà il campus nazionale dedicato alla Giornata del Mare 2026, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto Scuola Futura. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà studenti e insegnanti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento si concentrerà su attività educative e culturali legate al mare e alla cultura marinara.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso a Gaeta, nell’ambito del programma Scuola Futura, una tre giorni dedicata alla Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara 2026. L’iniziativa, in corso dall’8 al 10 aprile, coinvolge oltre 3.000 partecipanti tra studenti e docenti provenienti da diverse regioni italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Capitale del mare 2026: ecco il dossier della candidatura di Gaeta: “Un modello nazionale”Un progetto che si fonda su tre pilastri e si articola in 42 eventi, 16 opere pubbliche permanenti e un volume di investimenti stimato tra 45 e 50...

Gaeta si candida a Capitale italiana del Mare 2026 con un dossier nazionale(Adnkronos) – Gaeta ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 con il progetto "Gaeta, Città della Cultura...

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MARINA MILITARE – GIORNATA DEL MARE E DEL MADE IN ITALY 2026: LE APERTURE ALLA POPOLAZIONEIn occasione della Giornata del Mare (istituita dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, art. 36), in programma sabato 11 aprile, e della Giornata del Made in Italy, prevista per venerdì ... ilnautilus.it

Giornata del Mare e della Cultura marinara: il programmaVenerdì 10 aprile, dalle ore 9 alle ore 18, lungo le banchine della Darsena di Città, si svolgerà la Giornata del Mare e della Cultura marinara 2026. ravenna24ore.it

In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara 2026, che verrà celebrata il prossimo #11aprile, il #MIM ha dato il via a una grande iniziativa nazionale a Gaeta, nell’ambito del programma #ScuolaFutura. Fino al 10 aprile, la città si trasforma in u - facebook.com facebook

Giornata Nazionale del Mare: a Gaeta arriva Nave Dattilo della Guardia Costiera x.com