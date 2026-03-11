In Parlamento, il leader di una coalizione ha commentato sulla crisi con l’Iran, definendola una delle più complesse degli ultimi decenni. Ha inoltre chiesto alle opposizioni un atteggiamento di spirito costruttivo e ha ribadito che l’Italia non entrerà in guerra con Teheran. Il Partito Democratico ha risposto criticando il governo, definendolo inadeguato.

Ha chiesto alle opposizioni “spirito costruttivo e di coesione”; ha ribadito che l’Italia non entrerà in guerra con l’Iran; ha sottolineato che quella attuali è una delle crisi “più complesse degli ultimi decenni”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il punto in Parlamento della situazione in Medio Oriente, cogliendo l’occasione delle comunicazioni alle Camere in vista del prossimo Consiglio europeo. (ANSA FOTO) – Notizie.com “Noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. – ha scandito la premier – Bisogna sottrarre la discussione a una polarizzazione politica che non aiuta nessuno a ragionare con profondità. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Giorgia Meloni in Parlamento: “Iran, guerra fuori dal diritto internazionale”. Il Pd: “Governo inadeguato”

