A fine aprile saranno disponibili i dati ufficiali sul deficit pubblico in relazione all’uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Secondo i numeri preliminari dell’Istat di inizio marzo, il rapporto tra deficit e PIL delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al 3,07 per cento nel 2025, con una stima ufficiale del 3,1 per cento.

"Per quanto riguarda l'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo, i conti Istat di inizio marzo indicano un rapporto deficit-Pil delle amministrazioni pubbliche pari al 3,1 (in realtà 3,07) nel 2025. Siamo in attesa delle valutazioni da parte di Eurostat, nella terza decade di aprile, questione estremamente rilevante ai fini delle decisioni da assumere. Gli scenari variano, infatti, sensibilmente, a seconda che sussistano o meno i presupposti per un'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante il question time al Senato. Per l'uscita dalla procedura europea è necessario un rapporto deficit-Pil inferiore al 3%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorgetti, a fine aprile i dati sul deficit per l'uscita dalla procedura per disavanzo

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DIRETTA | Question time al Senato, il ministro Giorgetti: 'Non c'è deterioramento strutturale dell'economi'. Atteso in Aula anche Crosetto #ANSA x.com

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