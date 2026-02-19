Abbiamo le prove Garlasco gli avvocati di Sempio in procura | cosa succede
Gli avvocati di Andrea Sempio sono entrati oggi in Procura a Pavia per presentare una relazione che conferma l’autenticità dello scontrino del parcheggio di Vigevano. Il fatto ha attirato l’attenzione perché rappresenta un passo importante nella difesa dell’indagato. La relazione, consegnata nelle mani del pubblico ministero, contiene nuovi dettagli e prove che potrebbero cambiare l’orientamento delle indagini. La Procura ora valuterà le conclusioni fornite dagli avvocati, mentre l’indagine prosegue.
Gli avvocati di Andrea Sempio si sono presentati oggi, 19 febbraio, in Procura a Pavia per depositare una relazione difensiva relativa all’autenticità dello scontrino del parcheggio di Vigevano. Il ticket è datato 13 agosto 2007, giornata in cui venne uccisa Chiara Poggi, e costituisce uno dei documenti più discussi nell’ambito delle verifiche svolte nel tempo. Le dichiarazioni della difesa: accertamenti tecnici sul ticket. Secondo quanto riferito dall’avvocato Liborio Cataliotti, la difesa, insieme ai consulenti tecnici, avrebbe svolto verifiche che confermerebbero la genuinità del biglietto. In particolare, viene respinta l’ipotesi secondo cui la macchinetta del parcheggio potesse essere stata alterata per stampare un orario diverso da quello reale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio in procuraA Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio si sono presentati in procura per discutere del caso Chiara Poggi.
