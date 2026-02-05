supermarket della droga al quartiere comasina ecstasy mdma e allucinogeni tra frigo e freezer

La polizia ha scoperto un vero e proprio supermercato della droga in un appartamento di via Martinazzoli, nel quartiere Comasina di Milano. Dentro, tra frigoriferi e congelatori, gli agenti hanno trovato ecstasy, MDMA e allucinogeni pronti per essere venduti. L’intervento è scaturito da alcune segnalazioni e ha portato all’arresto di un uomo sospettato di gestire il giro. La scena ricorda un negozio, ma questa volta di sostanze illegali.

Un vero e proprio "supermarket" della droga nascosto in un appartamento di via Martinazzoli, a.

