Formazioni ufficiali Roma Bologna | le scelte di Gasperini e Italiano per la sfida di Europa League

Tra pochi minuti, lo stadio Olimpico ospiterà la partita tra Roma e Bologna, valida per l’ottavo di finale di ritorno di Europa League. Gasperini e Italiano hanno annunciato le formazioni ufficiali, con le scelte dei giocatori titolari e le eventuali variazioni rispetto alle ultime partite. La sfida si svolge in un clima di attesa, con i due allenatori pronti a scendere in campo con le proprie squadre.

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