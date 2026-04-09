Gli adesivi rinvenuti su alcuni pali stradali a Firenze, con la scritta “Odio Napoli” affiancata dal giglio, non devono trarre in inganno. I napoletani a Firenze sono ben voluti dai fiorentini. Tra loro c’è grande complicità, poiché li unisce la passione per la vita e per le cose belle. Basti pensare al cinema, con i film di Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani che spesso hanno sbancato i botteghini. Ma, come vedremo più avanti, anche lontano dalle luci dei riflettori, napoletani e i fiorentini si vogliono bene. La scritta “Odio Napoli” è frutto dell’opera, peraltro mal riuscita, di uno che non può avere una cittadinanza ben precisa, perchè certi personaggi abitano dappertutto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: adesivi “odio Napoli” su pali stradali. Ma i veri tifosi viola e azzurri festeggiano insieme con la “pastiera”

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Corteo #antifascista nel pomeriggio a Firenze per ribadire contrarietà alla presenza in città di una sede del partito di Roberto #Vannacci. La manifestazione è partita da #viaMariti, dove c’è il cantiere in costruzione dell’Esselunga luogo in cui morirono cinque o - facebook.com facebook