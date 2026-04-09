Fimaa Sardegna | l’agente di Olbia guida il mercato immobiliare

Durante l’ultimo Consiglio regionale della Fimaa Sardegna, tenutosi presso la sede della Confcommercio di Oristano, l’agente immobiliare di Olbia è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente della federazione regionale. La nomina è avvenuta dopo la votazione tra i membri presenti, che hanno riconosciuto l’esperienza e il ruolo dell’agente nel mercato immobiliare dell’isola. La sua nomina porterà, di fatto, a un nuovo periodo di leadership per la Fimaa Sardegna.

L’agente immobiliare di Olbia, Fabrizio Sini, ha assunto la guida della Fimaa Sardegna, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari regionale, a seguito di una votazione all’unanimità avvenuta durante l’ultimo Consiglio regionale tenutosi presso la sede della Confcommercio di Oristano. Il nuovo presidente, che ricopre già il ruolo di guida per la delegazione Fimaa Confcommercio Nord Sardegna, succede a Marco Mainas di Cagliari, il quale ha concluso un mandato caratterizzato da risultati positivi per l’associazione. Il passaggio di testimone tra Gallura e Cagliari. La nuova gestione della federazione sarda si apre con una continuità operativa che vede protagonista un profilo già esperto nella rappresentanza territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fimaa Sardegna: l’agente di Olbia guida il mercato immobiliare Guida al mercato immobiliare aretino 2026. Qui crescerà il valore: l'analisi per quartiere. Il caso CortonaIl mercato immobiliare della provincia di Arezzo si conferma tra i più accessibili della Toscana, ma il quadro sta evolvendo. Giro di Sardegna 2026: tappa Nuoro-Olbia, orari, percorso e favoritiIl Giro di Sardegna 2026 entra nel capitolo conclusivo con la quinta tappa, frazione decisiva che collega Nuoro a Olbia per 173,5 chilometri.