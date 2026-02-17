Controlli amianto Asl Bari autorizzata al campionamento delle fibre disperse | unica struttura in Puglia

L’Asl Bari ha ottenuto l’autorizzazione a prelevare campioni di fibre di amianto disperso nell’aria, perché è l’unica struttura in Puglia a possedere questa qualificazione. La decisione arriva dopo aver superato un rigoroso processo di certificazione, che le consente di svolgere controlli più accurati sui rischi legati alle fibre di amianto nell’ambiente. Di recente, l’azienda ha avviato controlli specifici in alcune zone industriali della città, dove si sospetta presenza di materiali pericolosi.

L'azienda sanitaria è infatti l'unica in Puglia ad aver ottenuto la qualificazione per il campionamento delle fibre aerodisperse di amianto, come previsto dal decreto ministeriale del 14 maggio 1996. L'Asl Bari ha ottenuto il riconoscimento che rafforza l'impegno nella prevenzione e nella tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro. La qualificazione è arrivata dopo l'ispezione con esito positivo effettuata nei giorni scorsi da Arpa Puglia-Dipartimento di Brindisi, struttura individuata dal Ministero della Salute come referente nazionale per il programma di qualificazione. Il percorso di verifica riguarda sia i laboratori che analizzano l'amianto sia le strutture autorizzate a effettuare il campionamento delle fibre presenti nell'aria, garantendo il rispetto di standard tecnici molto rigorosi.