Domenica, a Montefano, la squadra locale affronta una cooperativa del gol. La squadra di casa ha ottenuto nove vittorie e quattro pareggi finora, senza perdere nessuna partita. L’impianto di gioco si presenta come un punto forte nel campionato di Eccellenza, dove ha mantenuto imbattibilità. La partita si svolge in un contesto di grande fiducia per il team di casa, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Con 9 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta il Dell’Immacolata è un autentico fortino del Montefano in questa stagione di Eccellenza. Nessuno lo ha mai violato finora e proprio la Fermana proverà domenica a sfatare questo tabù. La squadra di mister Lorenzo Bilò proprio davanti al pubblico amico ha costruito la sua stagione, iniziata a ritmo non altissimo nella prima parte ma che ha avuto un’accelerata importante nella seconda parte di stagione. Proprio in casa sono arrivati 31 punti dei 49 conquistati finora, con 9 delle 10 vittorie messe in cascina. Insomma un fortino in cui anche il fondo sintetico incide di certo e, per le squadre avversarie non abituate a quella superficie, è senza dubbio un coefficiente di difficoltà superiore da affrontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, domenica a Montefano contro una cooperativa del gol

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