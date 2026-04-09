Federico Testa morto a 51 anni nel giorno di Pasqua oggi i funerali

Federico Testa è deceduto all’età di 51 anni nel giorno di Pasqua. La sua morte ha interrotto i piani di una giornata di festa a Canepina, il suo paese di origine, dove era atteso per il pranzo tradizionale in famiglia. Oggi si tengono i funerali, che hanno attirato molte persone del paese. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e conoscenti.

A Canepina, suo paese di origine, lo aspettavano tutti per festeggiare la Pasqua. Ma quel pranzo in famiglia nel giorno di festa si è trasformato in tragedia. Federico Testa, 51 anni, è morto prematuramente e improvvisamente domenica 5 aprile in una struttura in via Belluno a Viterbo.Sul posto è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Incidente stradale mortale, tragedia nel giorno di Pasqua: un morto e 5 feritiUn’altra mattina segnata dal dolore e dalla paura sulle strade italiane, dove un gravissimo incidente stradale ha spezzato la routine quotidiana in... Erri Talone morto sul lavoro: Colleferro e Artena si fermano, lutto cittadino nel giorno dei funeraliNel giorno dell'ultimo saluto a Erri Talone, le città di Colleferro e Artena si fermeranno per onorare la memoria del lavoratore tragicamente...